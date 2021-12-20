20 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
20 грудня 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
20 грудня в народному календарі вшановують день Амвросія, який прославився своєю боротьбою проти язичництва, реформами та богословськими працями, а також даром воскрешати мертвих.
День Ангела сьогодні святкує Сергій та Антон.
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Прикмети 20 грудня
- Якщо сонце ховається за хмари – чекайте снігопаду.
- Якщо йде мокрий сніг – очікуйте на дощове літо.
- Якщо сніг легкий і сухий, то чекайте посухи в літній період.
- Зорі мерехтять – буде мороз.
- Домашні тварини неспокійні – чекайте на заметіль.
Що не можна робити 20 грудня
- Пам'ятайте про Різдвяний піст. Не вживайте м'яса, яєць і молочних продуктів.
- Утримайтесь від вечірок.
- Вірили, що сьогодні дівчатам не можна мити й розчісувати волосся.