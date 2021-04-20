20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

09:07

20 квітня 2021 року вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно до легенд, цього дня прокидались русалки. Тож, 20 квітня заборонено було підходити до водойм, аби не накликати на себе гнів цих істот.