20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

20 квітня 2021 року вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно до легенд, цього дня прокидались русалки. Тож, 20 квітня заборонено було підходити до водойм, аби не накликати на себе гнів цих істот.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Данило та Георгій.

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Прикмети 20 квітня

  • У народі казали, що саме в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки і виходять на поверхню водойм. Тож, якщо доводиться 20 квітня йти до води, то треба взяти з собою пучок полину чи часнику – вважається, що вони захищають людину від потойбічних сил.
  • Якщо на небі цього дня багато зірок – буде багатий урожай лісових ягід і грибів.
  • Ранковий мороз, який проходить з світанком – прикмета до того, що буде багато гречки і хліба.
  • Обливання 20 квітня мало магічне значення. Наші предки вірили, що таким чином вони викличуть дощ та матимуть хороший врожай.

Що не можна робити 20 квітня

  • 20 квітня не бажано заглядати через вікно. Вірять, що це може призвести до нещастя.
  • Не сумуйте сьогодні й не думайте про негативні речі.