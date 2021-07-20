20 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

20 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

20 липня 2021 року відзначають день пам'яті преподобної Єфросинії, відомої, як Авдотья або Євдокія. Зазвичай у цей день сильно дощить і така погода затягується на тиждень. Що не можна робити 20 липня довідуйтесь у матеріалі.

Іменини 20 липня святкують Євдокія та Хома.

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Прикмети 20 липня

  • Місяць ховається за хмари 20 липня – буде багатий урожай.
  • Багато зірок на небі – чекайте гарної погоди.
  • Хмарно і зірок практично не видно – скоро прийдуть грози.
  • Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.


20 липня – яке свято / Фото Pixabay

Що не можна робити 20 липня

  • 20 липня не стримуйте своїх емоцій. Якщо вас щось тривожить чи непокоїть одразу обговорюйте це. Негативні думки деструктивно впливають на вас, тож краще відпустити їх.
  • Якщо ви помічаєте, що вам не вдаються якісь справи, то краще перемкнутись на інші діяльності. Мінімальний відпочинок освіжить ваше мислення і дозволить знову увійти у життєвий ритм.
Автор: Квітослава Туз