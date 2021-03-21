21 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

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Джерело:

24 канал

21 березня відзначають день весняного сонцевороту. Цей день присвячують вербі, яка принесе у будинок легкість і щастя. Вербові гілочки мають магічну силу, вони очищають житло від усякої скверни, проганяють сварки, біди і нещастя.

Іменини святкують: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар.

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Прикмети 21 березня

  • Цей день вважається справжнім початком весняного періоду. Вважалося, що саме 21 березня жайворонки повертаються додому.
  • Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.
  • Туман 21 березня каже про майбутні заморозки.
  • Якщо принести сьогодні додому вербові котики, то у домі царюватиме злагода.


Прикмети 21 березня

Що не можна робити 21 березня

  • Не варто планувати масштабні заходи наперед.
  • Не можна 21 березня позичати комусь гроші.
  • Сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.