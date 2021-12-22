22 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
22 грудня 2021 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
22 грудня в Україні святкують день Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
Свята Анна зі своїм чоловіком Йоакимом довго не могли зачати дитину. Подружжя було в похилому віці, але одного разу їм з'явився ангел, який сповістив, що вони незабаром стануть батьками. Тоді Анна і Йоаким вирішили, що віддадуть свою доньку в храм для служіння Богу.
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Прикмети 22 грудня
- На вулиці гарна погода, то 31 січня буде сонячно.
- Якщо у цей день йде дощ – вся весна буде дощовою.
- Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.
- Рясний іній на деревах – буде хороший урожай.
- На деревах іній – під Новий рік буде похмуро.
Що не можна робити 22 грудня
- Сьогодні заборонено лаятись.
- Також у цей день не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншими серйозними справами.
- Вагітним жінкам не можна зустрічатися з хворими людьми, адже дитина може народитися нездоровою.