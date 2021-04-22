22 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

22 квітня християни відзначають день Вадима Ключника. Також у цей день відзначається глобальне свято – Міжнародний день Матері-Землі.

Іменини сьогодні відзначають: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл.

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Прикмети 22 квітня

  • 22 квітня погода холодна – літо буде спекотним.
  • Вдосвіта туманно і вітряно, то рік буде врожайним.
  • Якщо цього дня вранці чути гучний спів птахів – скоро зміниться погода.
  • Сьогодні дуже хмарно – варто готуватись до нічних заморозків.

Що не можна робити 22 квітня

  • Не хвилюйтесь через якусь справу, що вам невдалась. Оптимізм та наполегливість швидко допоможуть здолати усі невдачі.
  • Не лайтесь і не кричіть на інших.
  • Не варто плакати і сумувати.