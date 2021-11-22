22 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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22 листопада віряни вшановують ікону "Скоропослушниця". Це стародавня чудотворна ікона знаходиться на святій горі Афон, в монастирі Дохіяр. Вірять, якщо помолитись до цього образу, то всі прохання найближчим часом виконаються.