22 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 листопада 2021 , 08:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
22 листопада віряни вшановують ікону "Скоропослушниця". Це стародавня чудотворна ікона знаходиться на святій горі Афон, в монастирі Дохіяр. Вірять, якщо помолитись до цього образу, то всі прохання найближчим часом виконаються.
День Ангела 22 листопада святкують Олександр, Олексій, Антон та Віктор.
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Прикмети 22 листопада
- Вранці іній видно – в наступному році буде хороший урожай вівса.
- Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.
- Снігопади віщують непогожий травень.
- Туман стоїть 22 листопада – волога погода затягнеться на тиждень.
22 листопада святкують день ікони "Скоропослушниця"
Що не можна робити 22 листопада
- Цей день необхідно провести в тиші і спокої, тож не галасуйте і не відвідуйте гучних вечірок.
- Не забувайте робити приємне рідним людям. Необов'язково влаштовувати щось грандіозне, адже навіть маленька дрібничка може подарувати вир емоцій.