22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

22 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

У православному календарі 22 лютого відзначений як день згадки про святого Панкратія. Традиційно, на Панкратія наші предки плели постоли з лика й льону. Також, вірили, що у цей час можна швидко загоїти рани і зцілити хворих.

Привітання з днем Ангела приймають: Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій.

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Прикмети 22 лютого

  • Прикмети віщуть, якщо після 22 лютого весь наступний тиждень буде холодним, то у березні погода тішитиме теплом і сонцем.
  • На деревах налипає сніг – скоро буде потепління.
  • Захід сонця є багряним – очікуйте снігопаду.
  • На Панкратія ніч темна і на небі видно зорі – скоро зима закінчиться.
  • Пташки щебечуть і не ховаються у гнізда – весна буде теплою.


Прикмети 22 лютого

Що не можна робити 22 лютого

  • Не сваріться ні з ким 22 лютого. Краще уникати сьогодні конфліктів і "напружених" ситуацій.
  • Якщо вам відомо, що якась вам близька або знайома людина хворіє – висловіть їй свої побажання щодо швидкого одужання й, за можливості, допоможіть їй.
  • Не лінуйтесь на Панкратія. Займіть своє тіло й розум працею. У майбутньому вам це повернеться сторицею.