22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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22 лютого віряни України вшановують пам'ять святих Никифора Антіохійського та Панкратія. У народі існувало вірування, що цього дня можна було легко зцілити рани і хвороби. Що не варто сьогодні робити, аби день 22 лютого пройшов вдало – читайте далі.