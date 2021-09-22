22 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 вересня віряни відзначають пам'ять святих Іоакима та Анни – батьків Богородиці. У народі їх вважають покровителями майбутніх батьків і тих, хто дуже хоче мати дитину, але страждає на безпліддя. Саме це святе подружжя довго не могло зачати дитину, але через роки молитов Господь послав їм дівчинку, яка потім стала матір'ю Христа.

Батьки Пречистої Діви мали знатне походження. Іоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а свята Анна була донькою священника. Відомо, що Іоаким помер у 80 років, а Анна не дожила до Благовіщення Марії, хоч часто на іконах її зображують разом з донькою і маленьким онуком Ісусом.

До слова Християни відзначають Рідзво Пречистої Богородиці: що заборонено робити у свято

Прикмети 22 вересня

Калина рано зачервоніла – на ранню зиму.

Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла.

Блимають зірки – наступного дня посилиться вітер.

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

Дощить 22 вересня – негода протримається довго.



22 вересня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 22 вересня