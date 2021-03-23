23 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

23 березня церква відзначає пам'ять святих Кіндрата та Василіси. Обоє святих віддано служили Богові й померли мученицькою смертю. Святу Василісу вважають покровителькою весняних вод і моляться їй з проханнями захистити від повеней, а святий Кіндрат вважається взірцем доброти, щедрості та самовідданості.

Іменини святкують Кіндрат та Василіса (Василина).

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Прикмети 23 березня

  • До 23 березня прилетіли журавлі – весна буде теплою.
  • Холодний вітер віє на 23 березня – зима ще довго протримається.
  • Сьогодні пішла гроза – рік буде врожайним.
  • Побачити ключ птахів у цей день – у домі буде злагода й достаток.
  • Якщо вночі навколо Місяця кола – піде дощ.

Що не можна робити 23 березня

  • Не споживайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
  • Не доводьте сьогодні нічого людям, ваші аргументи зможуть використати проти вас уподальшому.
  • Не плануйте великих покупок.