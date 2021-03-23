23 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

23 березня церква відзначає пам'ять святих Кіндрата та Василіси. Обоє святих віддано служили Богові й померли мученицькою смертю. Святу Василісу вважають покровителькою весняних вод і моляться їй з проханнями захистити від повеней, а святий Кіндрат вважається взірцем доброти, щедрості та самовідданості.