23 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
23 грудня 2021 , 08:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
23 грудня в народі відзначають день Міни Красномовного. В народі вірили, що він зцілює хвороби, пов'язані із зором.
День Янгола 23 грудня святкують Анатолій, Олександр та Олександра.
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Прикмети 23 грудня
- Вночі зірки мерехтять – буде мороз.
- 23 грудня сонце яскраво світить – чекайте похолодання.
- Сороки жваво каркають – скоро буде відлига.
- Снігопад 23 грудня означає, що на Різдво теж буде багато снігу.
Що не можна робити 23 грудня
- Існує забобон, що сьогодні не можна зичити грошей.
- Не покладайтесь лише на ваші сили. Дозволяйте собі приймати турботу й допомогу від дорогих людей.
- Не лайтеся.
- Не зволікайте, аби зробити собі приємне. Іноді потрібно себе похвалити, аби отримати додаткову мотивацію.