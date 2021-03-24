24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

24 березня 2021 року вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). За прикметами цього дня визначали, яким буде літо. Також цього дня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Що не можна робити 24 березня читайте далі.

Іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван.

До слова Великий піст 2021: цікава дата початку одної із найважливіших християнських подій року

Прикмети 24 березня

  • Поривчастий і холодний вітер цього дня – весна буде прохолодною.
  • У березні часто йде дощ – прикмета того, що рік буде неврожайним.
  • Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – прикмета того, що буде похолодання.
  • Журавлі низько пролітають над землею – чекайте на дощ.
  • Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.
  • Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.

Що не можна робити 24 березня

  • 24 березня неварто дивитись на птахів у польоті. Наші предки вважали, що сьогодні це може призвести до нещастя.
  • Прикмети віщують, що сьогодні також не варто ходити на огляд до лікаря.