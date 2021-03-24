24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

24 березня 2021 року вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). За прикметами цього дня визначали, яким буде літо. Також цього дня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Що не можна робити 24 березня читайте далі.
Іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван.
До слова Великий піст 2021: цікава дата початку одної із найважливіших християнських подій року
Прикмети 24 березня
- Поривчастий і холодний вітер цього дня – весна буде прохолодною.
- У березні часто йде дощ – прикмета того, що рік буде неврожайним.
- Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – прикмета того, що буде похолодання.
- Журавлі низько пролітають над землею – чекайте на дощ.
- Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.
- Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.
Що не можна робити 24 березня
- 24 березня неварто дивитись на птахів у польоті. Наші предки вважали, що сьогодні це може призвести до нещастя.
- Прикмети віщують, що сьогодні також не варто ходити на огляд до лікаря.