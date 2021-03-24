24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

24 березня 2021 року вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). За прикметами цього дня визначали, яким буде літо. Також цього дня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Що не можна робити 24 березня читайте далі.