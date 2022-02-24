24 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
24 лютого 2022 , 08:31Читать новость на русском
24 лютого православна церква України вшановує святого Власа. У народі вірили, що Влас є захисником усіх свійських тварин, тож до нього часто молились з проханнями вберегти худобу від хвороб.
Цікаво, що у давній язичницькій культурі існував бог Велес, який теж був покровителем тварин. День пам'яті святого Власа є дуже схожим на вшанування культу цього бога, адже після переходу Київської Русі у християнство багато святих "зайняли місця" поганських ідолів.
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Прикмети 24 лютого
- Згідно з прикметами, у день Власа наступають сильні морози. Вірять, що це останні холоди зими.
- Сніг йде 24 лютого – скоро прийде весна.
- Якщо цього дня встановилась тепла погода і почалась відлига – холоди більше не настануть.
- Гримить – очкуйте шквальних вітрів.
Що не можна робити 24 лютого
- Сьогодні краще не займатись рукоділлям.
- Не сваріться з ріднею нині.
- Сьогодні важливо підтримувати чистоту у домі.