25 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

У 2021 році християни відзначають світле свято Вербної неділі. Згідно до Святого Письма, у цей день Христос увійшов до Єрусалиму й віряни радісно зустріли Месію біля брами міста. Що не можна робити на Вербну неділю, і які прикмети притаманні цьому дню читайте далі.

Свято Вербної неділі є одним із найбільших свят християнського циклу. До цієї події люди готуються ретельно, адже у церкві у цей день освячуються вербові гілочки, які потім оберігатимуть родину цілий рік.

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Прикмети 25 квітня

  • Якщо на Вербну неділю йде дощ – буде хороший врожай.
  • Якщо легко вдарити по тілу гілочкою верби — буде міцне здоров'я весь рік.
  • З'їсти "котик" свяченої верби у це свято – всі проблеми швидко вирішаться.
  • На Вербну неділю варто подумати про дорогу людину — вона і прийде в гості.
  • Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю — прийде багатство в будинок.


25 квітня – яке свято

Що не можна робити 25 квітня

  • Сьогодні суворо забороняється будь-яка праця.
  • 25 квітня не можна брехати і лихословити.
  • У цей день не можна ні з ким сваритись.