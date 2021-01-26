26 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

26 січня 2021 року відзначають день святого Яреми. Ярема служив на посаді диякона у місті Сінгідон. Одного разу, його арештували за християнські переконання й піддали жорстоким катуванням. Побачивши, що святий не змінить свою позицію, влада наказала кинути Ярему в Дунай, де він втонув.
Джерело: 24 канал
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26 січня за поведінкою кішки можна визначити погоду на наступні дні. Якщо вона згортається клубочком і ховає ніс – очікуйте морозів. Якщо кіт катається на підлозі й потягується – буде відлига. Коли ж тварина точить кігті – чекайте хуртовин.
Якщо на Яреми місяць вночі огортають хмари – наступного дня очікуйте сильних хурделиць.
26 січня прикмети