26 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

26 січня 2021 року відзначають день святого Яреми. Ярема служив на посаді диякона у місті Сінгідон. Одного разу, його арештували за християнські переконання й піддали жорстоким катуванням. Побачивши, що святий не змінить свою позицію, влада наказала кинути Ярему в Дунай, де він втонув.