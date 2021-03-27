27 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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27 березня вшановують святого Федора-скотаря, адже в цей час вшановували домашніх тварин, особливо корів і коней, які є помічниками для селян. Також 27 березня відзначають Другу поминальну суботу, а єврейський народ у цей день починає святкування Песаху.