27 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

27 грудня 2021 , 08:26
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Джерело:

24 канал

27 грудня вшановується пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха та Аріана.

День Ангела сьогодні відзначають: Микола та Іларіон.

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Прикмети 27 грудня

  • Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.
  • Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.
  • Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.
  • Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.
  • Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.

Що не можна робити 27 грудня

  • Не витрачайте сьогодні часу намарне. 
Автор: Андріана Будиш