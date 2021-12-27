27 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

27 грудня вшановується пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха та Аріана.

День Ангела сьогодні відзначають: Микола та Іларіон.

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Прикмети 27 грудня

Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.

Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.

Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.

Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.

Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.

Що не можна робити 27 грудня