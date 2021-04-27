27 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

27 квітня вшановують пам'ять святителя Мартина сповідника. Також, цього дня православна церква відзначає Великий вівторок. У Великий вівторок 2021 не можна сумувати, плакати та вживати алкоголь. Більше – читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні відзначає Мартин.

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Прикмети 27 квітня

  • Бджоли почати літати – весна буде тепла і сонячна.
  • Багато соку з берези тече – до пізньої осені.
  • Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки і стрижі, то прийшла пора саджанці в садах висаджувати.
  • На Великий вівторок дощовий день – до грибного року. 


27 квітня – яке свято

 

Що не можна робити 27 квітня

  • У Великий вівторок не можна ходити на кладовища.
  • Не лайтесь і не сваріться ні з ким у цей день. Пам'ятайте, що зараз період Страсного тижня й не варто брати на себе такі гріхи.
  • Не вживайте сьогодні алкоголь.
  • 27 квітня спробуйте бути більш радісними, сум сьогодні може принести хвороби.