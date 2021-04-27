27 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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27 квітня вшановують пам'ять святителя Мартина сповідника. Також, цього дня православна церква відзначає Великий вівторок. У Великий вівторок 2021 не можна сумувати, плакати та вживати алкоголь. Більше – читайте у матеріалі.