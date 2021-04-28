28 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

28 квітня 2021 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також 28 квітня віряни відзначають Велику середу. Що заборонено робити 28 квітня читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.

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Прикмети 28 квітня

  • Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.

  • Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром буде гарна погода.

  • Граки високо літають – погода буде теплою і сонячною.

  •  Ясний день, а ввечері небо затягли хмари – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.

Що не можна робити 28 квітня

  • У Велику середу заборонено співати й навіть голосно говорити. Проведіть цей день у тишині.
  • Хоч і у Велику середу ще тривають підготовки до Пасхи – у цей день не варто перепрацьовувати. Особливо таке правило стосується жінок.
  • 28 квітня не брешіть й не давайте обіцянок, які не виконаєте. 