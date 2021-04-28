28 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

Джерело:24 канал
28 квітня 2021 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також 28 квітня віряни відзначають Велику середу. Що заборонено робити 28 квітня читайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.
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Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром буде гарна погода.
Граки високо літають – погода буде теплою і сонячною.