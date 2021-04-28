28 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

28 квітня 2021 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також 28 квітня віряни відзначають Велику середу. Що заборонено робити 28 квітня читайте у матеріалі.