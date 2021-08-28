28 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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28 серпня українські віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято встановлене на честь події, коли Божа Матір завершила своє земне життя й переселилася в небесне житло. Що не можна робити 28 серпня дізнавайтесь далі.