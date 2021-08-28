28 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 серпня 2021 , 09:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
28 серпня українські віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято встановлене на честь події, коли Божа Матір завершила своє земне життя й переселилася в небесне житло. Що не можна робити 28 серпня дізнавайтесь далі.
За церковними традиціями відхід святих у вічність не називається смертю, а успінням. Вважається, що Марія Діва всього лиш заснула, щоб через три дні прокинутися й переселитися у небесну подобу.
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Прикмети 28 серпня
- Сни в ніч на 28 серпня вважаються віщими. Тож, запам'ятайте ваше сновидіння, ймовірно, зовсім скоро воно здійсниться.
- Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.
- Багато павутиння – зима буде морозною і ясною.
- Після заходу сонця навколо землі з'являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.
Що не можна робити 28 серпня
- Сьогодні суворо заборонено працювати.
- Не сваріться ні з ким 28 серпня.
- Не можна ходити босими ногами по росі цього дня, адже вважається, сьогодні роса – це сльози Богородиці.