28 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

28 січня 2021 , 08:30
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28 січня вшановують пам'ять Павла Фівейського – християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. Особлива шана святому Павлу надається тому, що його вважають першим християнським монахом.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкують: Павло, Гаврило, Прохор.

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Прикмети на 28 січня

  • Якщо в цей день дме сильний вітер – літо буде дощовим.
  • Синиці вранці 28 січня щебечуть під вікном й шукають укриття – незабаром будуть сильні морози.
  • На Павла голосно каркають ворони – чекайте відлиги.
  • Якщо 28 січня мерехтять зорі – слід очікувати на похолодання, а тьмяне зоряне світло пророкує відлигу.
  • Сильний снігопад вдень 28 січня – вночі вдарять морози.


28 січня прикмети

Що не можна робити 28 січня

  • Сьогодні остерігайтесь неочікуваних подарунків.
  • У народному календарі, 28 січня вважається переломом зими й вірять, що це нещаслива дата.
  • Сьогодні не бажано проводити день наодинці, проте не запрошуйте додому малознайомих людей.