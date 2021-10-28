28 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
28 жовтня 2021 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
28 жовтня українські віряни вшановують день святого Юхима, який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. Юхим був ревним християнином і в молодому віці пішов у монастир. Святого дуже поважали між ченцями, адже він був дуже мудрим і завжди усім допомагав.
Іменини 28 жовтня святкує Юхим.
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Прикмети 28 жовтня
- Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.
- Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекайте.
- 28 жовтня комарі літають – буде зима м'якою.
- Вночі зорі мерехтять – буде мороз.
Що не можна робити 28 жовтня
- Сьогодні утримайтесь від важкої їжі.
- Вірили, що 28 жовтня несприятливий день, аби зичити комусь гроші.
- Не лукавте зі своїми близькими. Брехня рано чи пізно "випливе" назовні.