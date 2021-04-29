29 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

29 квітня віряни зустрічають Чистий Четвер. Також цей день присвячений пам'яті трьох мучениць Солунських – сестер Агапії, Хіонії та Ірини. Що не можна робити 29 квітня та які прикмети стосуються цього дня дізнавайтесь у матеріалі.