29 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 жовтня 2021 , 08:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
29 жовтня православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна. Згідно з писаннями, Лонгін був сотником й саме він пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Зробивши це, він одразу увірував у Спасителя, адже побачив, що перед ним Бог істинний.
День Ангела 29 жовтня відзначає Олексій.
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Прикмети 29 жовтня
- З'явилися комарі 28 жовтня – зима буде теплою.
- Видно хмари над сонцем, що сходить – прикмета, що в найближчі дні встановиться негода.
- Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
- У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
- Вітер зірвався 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.
Що не можна робити 29 жовтня
- Не забувайте вчитися. Нові знання принесуть вам багато користі і дадуть відповіді на ваші запитання.