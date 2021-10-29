29 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 жовтня 2021 , 08:22
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Джерело:

24 канал

29 жовтня православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна. Згідно з писаннями, Лонгін був сотником й саме він пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Зробивши це, він одразу увірував у Спасителя, адже побачив, що перед ним Бог істинний.

День Ангела 29 жовтня відзначає Олексій.

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Прикмети 29 жовтня

  • З'явилися комарі 28 жовтня – зима буде теплою.
  • Видно хмари над сонцем, що сходить – прикмета, що в найближчі дні встановиться негода.
  • Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
  • У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
  • Вітер зірвався 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.

Що не можна робити 29 жовтня

  • Не забувайте вчитися. Нові знання принесуть вам багато користі і дадуть відповіді на ваші запитання.
Автор: Андріана Будиш