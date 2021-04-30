30 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

На 30 квітня 2021 року випало вшанування Страсної п'ятниці – найсуворішого й найсумнішого дня Страсної Седмиці. Сьогодні також відзначають пам'ять преподобного Зосима, ігумена Соловецького. У народі він вважається заступником бджіл та пасічників.