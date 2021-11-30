30 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 листопада 2021 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 листопада відзначають пам'ять святого Григорія Чудотворця. Святий постійно ставив перед собою питання сенсу життя і ніяк не міг знайти на нього відповідь. Лиш прочитавши Євангеліє, Григорій усвідомив у чому полягає цінність людського буття.
День Ангела сьогодні святкує Григорій.
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Прикмети 20 листопада
- Сонячний і ясний день 20 листопада – зима буде сухою й пройде без опадів.
- Вірили, що сон, який вам насниться цього дня є віщим.
- На Григорія люди часто підходили до криниць і слухати шум води. Якщо звук був гучним – це означало, що зима буде сніжною, а коли ж у колодязі було тихо, то й узимку буде тепло.
Що не можна робити 20 листопада
- Вважають, що цього дня не можна примірювати чужі обручки. Це може призвести до невдач в особистому житті.
- Не кричіть на дітей сьогодні