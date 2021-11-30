30 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

30 листопада 2021 , 08:41
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Джерело:

24 канал

30 листопада відзначають пам'ять святого Григорія Чудотворця. Святий постійно ставив перед собою питання сенсу життя і ніяк не міг знайти на нього відповідь. Лиш прочитавши Євангеліє, Григорій усвідомив у чому полягає цінність людського буття.

День Ангела сьогодні святкує Григорій.

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Прикмети 20 листопада

  • Сонячний і ясний день 20 листопада – зима буде сухою й пройде без опадів.
  • Вірили, що сон, який вам насниться цього дня є віщим.
  • На Григорія люди часто підходили до криниць і слухати шум води. Якщо звук був гучним – це означало, що зима буде сніжною, а коли ж у колодязі було тихо, то й узимку буде тепло. 

Що не можна робити 20 листопада

  • Вважають, що цього дня не можна примірювати чужі обручки. Це може призвести до невдач в особистому житті.
  • Не кричіть на дітей сьогодні

 

Автор: Андріана Будиш