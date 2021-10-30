30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
30 жовтня 2021 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 жовтня віряни святкують день Осії Колесника. Зазвичай у цей час селяни активно готувались до приходу зими.
30 жовтня іменини святкує Андрій.
До слова Готуємося до Геловіну-2021 в Україні: дата містичного свята
Прикмети 30 жовтня
- 30 жовтня дме сильний вітер – буде негода.
- Дощить після обіду – наступного дня буде похмуро.
- Сонце за хмари ховається – чекайте холодів.
- Листя на деревах ще тримається – зима буде м'якою.
Що не можна робити 30 жовтня
- Не варто вияснювати стосунків з близькими людьми. Після сварки ви відчуватимете ще більше злості й невдоволення.
- Намагайтесь не брати на себе більше зобов'язань, ніж ви можете виконати.
- У давнину вірили, що цього дня жінкам не можна вишивати, щоб не пришити власне щастя.