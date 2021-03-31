31 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

31 березня вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. Згідно до переказів, святий Кирило на власні очі побачив Господнй Хрест у небі над Єрусалимом.

День Ангела відзначають: Кирило, Трохим.

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Прикмети 31 березня

  • Літають комарі – чекайте ясної погоди.
  • Цвіте мати-й-мачуха – до швидкого потепління.
  • Прилетіли лебеді 31 березня – до тепла.

Що можна робити 31 березня

  • На 31 березня сприятливим буде зустрітись з давніми друзями. Ви можете відновити спілкування, яке відкриє вам друге дихання.

Що не можна робити 31 березня

  • У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.
  • Не рекомендується робити покупки цього дня – вони будуть невдалими.
  • Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.