31 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
31 грудня 2021 , 08:38Читать новость на русском
Джерело:24 канал
31 грудня вшановують святого Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. Також сьогодні святкують останній день року.
День Янгола 31 грудня святкують Михайло, Модест, Микола.
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Прикмети 31 грудня
- Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.
- Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.
- На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.
- Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму.
Що не можна робити 31 грудня
- Не тримайте зла на людей. Відпустіть сьогодні усі негативні емоції і налаштуйтесь на краще.
- Не перевантажуйте себе роботою.