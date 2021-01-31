31 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

31 січня 2021 , 09:00
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31 січня вшановують день пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви. Також, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ювеліра.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон та Афанасій.

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Прикмети 31 січня

  • Відлига на Афанасія віщує дощове та холодне літо з поганим врожаєм картоплі.
  • Ворони зграями кружляють – до тривалого похолодання.
  • Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.
  • Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться.

Що не можна робити 31 січня

  • 31 січня не можна лихословити, лаятися, сваритися.
  • Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.
  • Не варто викидати сміття після заходу сонця.
  • На Афанасія не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки. Відкладіть переїзд на інший день.