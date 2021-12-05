5 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 грудня 2021 , 09:03
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Джерело:

24 канал

5 грудня в народному календарі відзначають день святого Прокопа Читця. Він прославився тим, що отримав дар чудотворення і почав зцілювати важкохворих людей.

Іменини 5 грудня святкують Яків, Федір, Ілля та Олексій.

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Прикмети 5 грудня

  • Надворі тепло – тиждень пройде з снігопадами.
  • Місяць і зорі вночі видно – буде мороз.
  • Сніжить 5 грудня – скоро погода зміниться.
  • Вітер здійнявся – погода буде вологою і сирою.

Що не можна робити 5 грудня

  • Сьогодні намагайтесь стримати свої емоційність, адже вона може зіпсути вам стосунки з людьми.
  • Не лайтеся.
  • Не розповідайте про свої плани на майбутнє.
Автор: Андріана Будиш