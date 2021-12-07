7 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Джерело:24 канал
7 грудня православна церква вшановує святу Катерину Александрійську – одну із найвідоміших християнських великомучениць. Катерина була знаною красунею й мала аристократичне походження. Свята увірувала у християнство й стала активно розпоширювати його, за що й була закатована.
Свята Катерина жила у час правління імператора Максиміліана, який ненавидів Христа й замучив не одного християнина. Великомучениця була освіченою красунею й не бажала виходити заміж, за що її дуже засуджували. Дівчина пообіцяла, що присвятить всю себе Господові й прославлятиме його ім'я впродовж усього свого життя.
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Одного разу Катерина заступилась за християн, яких мали страчувати. Через це правитель Максиміліан наказав колесувати святу, однак трапилось диво. Коли дівчина підійшла до колеса – воно розпалось. Тоді імператор наказав відсікти Катерині голову. Подейкують, що з рани мучениці полилась не кров, а молоко.
День Ангела сьогодні святкує Катерина.
Прикмети 7 грудня
- На Катерини нема морозу – тепла погода буде ще 10 днів.
- Тепло і сонячно 7 грудня – зима буде теплою.
- На небі вночі видно зірки – чекайте на снігопад.
- Небо затягло хмарами – наступного дня здійметься вітер.
7 грудня – свято Катерини Александрійської
Що не можна робити 7 грудня
- Існує повір'я, що цього дня не можна довго засиджуватись в гостях.
- Не заздріть людям і не ревнуйте своїх половинок. Займіться собою й покращуйте себе, так ви позбавитесь від внутрішньої невпевненості і злості.