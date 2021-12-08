8 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:26

8 грудня українські віряни вшановують пам'ять Климента І. Святий був відомим римським єпископом, а також одним із 70 апостолів. Климентій І був дуже популярним у Київській Русі, адже став першим християнським місіонером, що провідував Євангеліє на українських землях.