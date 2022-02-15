Стрітення належить до числа давніх свят. Згадки про нього дослідники знаходять у творах Отців Церкви, які датуються ще III століттям. Особливо урочисто Стрітення почали святкувати при імператорі Юстиніані, коли з ним було пов'язано спогад про врятування Константинополя від моровиці.
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Історія Стрітення
Стрітення відзначають на 40-й день після Різдва Христового. За християнською традицією, коли після народження хлопчика минало 40 днів, матір повинна була занести його у храм Божий, аби присвятити Господу.
Стрітення-2022: історія свята / Фото Pinterest
Богородиця та святий Йосип також долучились до цього звичаю і принесли немовля-Ісуса у церкву. Там на маленького Спасителя чекав сивий Симеон, який був дуже побожним чоловіком. Згідно з переказами, він долучився до перекладу книги Старого Завіту з єврейської мови на грецьку.
Зустріч святого Симеона та маленького Ісуса / Фото Pinterest
Коли Симеон прочитав у Завіті "Ось Діва зачала і породить Сина", то не зрозумів і замінив слово "Діва" на "Жінка". У той ж момент до чоловіка з'явився янгол Господній і сказав: "Ти на власні очі побачиш сповнення цього пророцтва". Святий з великою честю прийняв таку місію й чекав на появу Христа цілих 300 років.
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Коли ж він побачив малого Ісуса то надзвичайно зрадів, бо зміг віднайти не лише фізичний, а й душевний спокій, адже у цей світ нарешті прийшов Той, хто зможе забрати з нього зло і гріхи.
Окрім Симеона, Христа у храмі чекала й пророчиця Анна. Свята понад 60 років вірно служила Богу, тож Він наділив її даром пророкування й дозволив прожити до появи Ісуса.
Стрітення в Україні: традиції | Фото Pixabay
В Україні вірили, що на Стрітення зима зустрічається з весною. У цей день в церквах святять воду і спеціальні свічки, які називаються "громовицями". Така назва пішла від того, що їх запалювали і ставили перед образами під час сильної грози, щоб оберегти людей і худобу від грому.
Що не можна робити на Стрітення-2022
- У цей день суворо забороняли працювати. Під забороною знаходилось і рукоділля.
- Не можна лаятись, лихословити і заздрити іншим.
- Важливо цей день провести удома, з рідними. Не плануйте у свято далеких поїздок.
- Не можна вживати алкоголь.