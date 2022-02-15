Сретение относится к числу древних праздников. Упоминания о нем исследователи находят в произведениях Отцов Церкви, которые датируются еще III веком. Особенно торжественно Сретение начали праздновать при императоре Юстиниане, когда с ним было связано воспоминание о спасении Константинополя от моровицы.

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История Сретения

Сретение отмечают на 40-й день после Рождества Христова. По христианской традиции, когда после рождения мальчика прошло 40 дней, мать должна была занести его в храм Божий, чтобы посвятить Господу.



Сретение-2022: история праздника / Фото Pinterest

Богородица и святой Иосиф тоже присоединились к этому обычаю и принесли младенца Иисуса в церковь. Там маленького Спасителя ждал седой Симеон, который был очень набожным человеком. Согласно преданию, он приобщился к переводу книги Ветхого Завета с еврейского языка на греческий.



Встреча святого Симеона и маленького Иисуса / Фото Pinterest

Когда Симеон прочитал в Завете "Вот Дева зачала и родит Сына", то не понял и заменил слово "Дева" на "Женщина". В тот же момент к мужчине явился ангел Господен и сказал: "Ты воочию увидишь исполнение этого пророчества". Святой с большой честью принял такую миссию и ждал появления Христа целых 300 лет.

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Когда же он увидел маленького Иисуса, то чрезвычайно обрадовался, потому что смог найти не только физический, но и душевный покой, так как в этот мир наконец пришел тот, кто сможет забрать из него зло и грехи.

Кроме Симеона, Христа в храме ждала и пророчица Анна. Святая больше 60 лет верно служила Богу, поэтому он наделил ее даром предсказания и позволил прожить до появления Иисуса.



Сретение в Украине: традиции | Фото Pixabay

В Украине верили, что на Сретение зима встречается с весной. В этот день в церквях святят воду и специальные свечи, которые называются "громовицами". Такое название произошло от того, что их зажигали и ставили перед образами во время сильной грозы, чтобы уберечь людей и скот от грома.

Что нельзя делать на Сретение-2022