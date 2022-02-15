Час, коли зустрілись Старий і Новий Завіти: що не можна робити на Стрітення-2022

Стрітення віряни України відзначають 15 лютого. Свято вшановують у пам'ять першого візиту Ісуса Христа до храму. Згідно з переказами, там його зустрів старець Симеон, який чекав на появу Спасителя чимало років.

Стрітення належить до числа давніх свят. Згадки про нього дослідники знаходять у творах Отців Церкви, які датуються ще III століттям. Особливо урочисто Стрітення почали святкувати при імпера­торі Юстиніані, коли з ним було пов'язано спогад про врятування Константинополя від моровиці.

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Історія Стрітення

Стрітення відзначають на 40-й день після Різдва Христового. За християнською традицією, коли після народження хлопчика минало 40 днів, матір повинна була занести його у храм Божий, аби присвятити Господу.



Стрітення-2022: історія свята / Фото Pinterest

Богородиця та святий Йосип також долучились до цього звичаю і принесли немовля-Ісуса у церкву. Там на маленького Спасителя чекав сивий Симеон, який був дуже побожним чоловіком. Згідно з переказами, він долучився до перекладу книги Старого Завіту з єврейської мови на грецьку.



Зустріч святого Симеона та маленького Ісуса / Фото Pinterest

Коли Симеон прочитав у Завіті "Ось Діва зачала і породить Сина", то не зрозумів і замінив слово "Діва" на "Жінка". У той ж момент до чоловіка з'явився янгол Господній і сказав: "Ти на власні очі побачиш сповнення цього пророцтва". Святий з великою честю прийняв таку місію й чекав на появу Христа цілих 300 років.

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Коли ж він побачив малого Ісуса то надзвичайно зрадів, бо зміг віднайти не лише фізичний, а й душевний спокій, адже у цей світ нарешті прийшов Той, хто зможе забрати з нього зло і гріхи.

Окрім Симеона, Христа у храмі чекала й пророчиця Анна. Свята понад 60 років вірно служила Богу, тож Він наділив її даром пророкування й дозволив прожити до появи Ісуса.



Стрітення в Україні: традиції | Фото Pixabay

В Україні вірили, що на Стрітення зима зустрічається з весною. У цей день в церквах святять воду і спеціальні свічки, які називаються "громовицями". Така назва пішла від того, що їх запалювали і ставили перед образами під час сильної грози, щоб оберегти людей і худобу від грому.

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