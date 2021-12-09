І здолав він своєю вірою змія: що відомо про Георгія Побідоносця

9 грудня церква вшанувує пам'ять великого святого – Георгія Побідоносця. Окрім найвідомішого свого вчинку – вбивства змія, що спустошував християнські землі, Георгій допомагав бідним й обороняв вірян від нападів язичників.

Пам'ять святого Георгія вшановують ще й навесні – 6 травня. Натомість день вшанування 9 грудня називають Холодним Георгієм. Це свято встановили на честь освячення церкви великомученика Георгія у Києві в 1051 році. Зазвичай, в подію проводять святкові Літургії, де люди просять у святого гарної долі.

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Також вважають, що Георгій Побідоносець допомагає у боротьбі з ворогами рідної землі. Тож у цей день священники молитимуть великомученика за цільність нашої держави й звільнення її кордонів від російських загарбників. Не забудьте долучитись до цієї молитви.

Хто такий Георгій Побідоносець?

Святий Георгій народився у III столітті в Каппадокії (територія сучасної Туреччини). Відомо, що він мав знатне коріння. Батько святого був відомим римським воєначальником, але його прирекли до смерті через віру у Христа. Тож вихованням хлопчика займалась мати, яка й навчила його християнських цінностей.

Пізніше, Георгій виріс й став полководцем у війську імператора Діоклетіана, який, до слова, ненавидів християнство. Побачивши, що правитель веде політику гоніння, Георгій одразу відмовився від кар'єри й пішов з посту.



День Георгія (Юрія) Побідоносця: історія свята

За такий вчинок Діоклетіан наказав не лише стратити святого, а й катувати. Перед тим, як померти Георгій зруйнував статую Аполлона, після чого ідоли в храмі почали падати. Дружина імператора просила святого пробачити Діоклетіанові все зло, що він вчинив. Проте, правитель наказав вбити і її.

Вбивство змія стало чи не найлегендарнішим подвигом Георгія Побідоносця. Поблизу Бейрута лютував страшний монстр, який нападав на людей і вбивав кожного, хто був на його шляху. Містяни домовились, що по черзі віддаватимуть своїх дітей лихому змію, аби він не знищив весь народ.



Георгій Побідоносець вбиває змія

Ця черга дійшла й до доньки місцевого правителя. Вона прийшла на місце, де її мав забрати змій та дуже плакала. Тоді й дівчині з'явився святий Георгій. Він велів їй бігти додому, а сам вбив злощасну істоту своїм списом.

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