День святого Миколая-2021: що не можна робити у свято

Кожного року 19 грудня християни вшановують святого Миколая Чудотворця. Постать цього святого є чи не одною із найвідоміших серед угодників Божих.

Церква вважає святого Миколая Чудотворця найближчим святим до Господа. За життя він вчинив багато добрих вчинків й завжди допомагав тим, хто цього потребував. Існує багато історій про те, як святий Микола споглядав за важким життям бідних і підкладав їм мішечки з грішми, аби хоч якось полегшити їхню долю.

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Навіть після закінчення свого життєвого шляху Миколай Чудотворець не припиняв піклуватись про ближніх. Біля ікони святого люди зцілювалися, віднаходили відповіді на свої питання й ставали щасливішими.

Що відомо про постать святого Миколая

Святий Миколай Чудотворець народився близько 270 року у провінції Малої Азії – Лікії. Він з'явився на світ у багатій родині греків-християн, які довгий час не могли стати батьками. Після років молитов і прохань, у подружжя все ж народився син, якого вони пообіцяли присвятити Богові.



19 грудня святкують День святого Миколая

Хлопчик виріс і дійсно став священником, а згодом і єпископом. Коли батьки померли у Миколая залишився величезний спадок, який він роздарував бідним.

Святий займався такою благочинністю анонімно, адже не хотів соромити людей і підкреслювати їхню нужду. Він залишав свої подарунки під дверима й вікнами. Вже пізніше, коли люди взнали, хто став їхнім таємним дарувальником, то звертались до Миколая напряму.

Вірять, що Чудотворець захищає усіх тих, хто перебуває у життєвій небезпеці. До його заступництва звертаються моряки, потопельники й хворі люди.

Святий Миколай помер 6 грудня близько 345 – 352 р. Мощі святого перебували у місті Міра, а потім були перенесені до італійського містечка Барі.

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Молитва до святого Миколая

"О святителю Христовий Миколаю!

Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам.



Молитва в день святого Миколая 2021

Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших.

Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, нині, і відпущення гріхів, а душам нашим — повсякчас, і на віки віків.

Амінь".

Що не можна робити на День святого Миколая