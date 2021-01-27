Коли Великдень 2021: дата свята й традиції

Віряни вважають Пасху одним із найбільших свят християнства. Кожного року дата цього свята є іншою, адже залежить вона від співвідношення місячного й сонячного календарів. Це число вираховують за допомогою спецiальної системи розрахунку, так званої пасхалiї. Цьогоріч, християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня.

Джерело: 24 канал

Свято Пасхи є одним із найочікуваніших для християн в році, бо символізує воскресіння Ісуса Христа. Люди в цей день дякують Спасителю за те, що він помер за них і, таким чином, очистив все людство від гріхів. Які традиції вшановують під час Великоднього тижня – читайте далі.

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Традиції Великодня

За християнським звичаєм, світлому святу Великодня передує Великий піст, який триває 7 тижнів. В цей час люди обмежують себе у їжі й веселощах. Згідно до традицій, суворо забороняється вживати м'ясні страви та алкоголь. Вірять, що дотримуючись таких правил і обмежень, християнин не дозволяє увійти у своє життя спокусам і гріхам. Проте, важливішим є все ж духовне очищення й усвідомлення цього посту. Адже, головною метою цих семи тижнів є те, аби людина переосмислила своє існування та цінності й не відволікалась на життєву метушню. Впродовж Великого посту рекомендують відвідувати богослужіння, не робити поганих вчинків, бути стриманим та не тримати ні на кого образу.



Традиції Великодня: Великий піст

Останній тиждень перед Пасхою є найврочистішим. Він має свою особливу назву – Страсний тиждень. У цей час всі християни починають ретельну підготовку до Воскресіння Господнього. Вважається, що кожен із днів цього тижня має своє сакральне значення, так як вони були останніми для Ісуса Христа на землі.

Понеділок. У перший день Страсного тижня треба увесь час молитися. Важливо згадати пророцтва Спасителя про ті страждання, які на нього чекали попереду.

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Вівторок. Це день повчань, коли у церкві згадують, що Спаситель має повернутися до нас знову, щоб вершити суд над кожним.

Середа. У Страсну середу необхідно піти у церкву на сповідь. Цього дня припиняється читання в храмах молитви святого Єфрема Сиріна. Всі три перших дні Страсного тижня в храмах звершуються Літургії Григорія Двоєслова – або ж Передосвячених Дарів. Віряни продовжують дотримуватись тілесного та духовного посту.



Великодень 2021 святкують 2 травня

Четвер. День Таємної вечері, який називають Чистим Четвергом. У цей день рекомендується навести чистоту в оселі та викинути всі непотрібні речі, аби звільнити простір для нового. Також, людина повинна повністю очистити себе: скупатися до сходу сонця у відкритій водоймі або прийняти контрастний душ. Тим, хто постує, дозволені хліб і червоне вино.

П'ятниця. Це найсуворіший і найсумніший день тижня. Головним християнським обрядом у Страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Вона символізує полотно, у яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Хреста. Після Воскресіння, на полотні залишився відбиток Його Образу, який утворився, як дослідили учені, шляхом великого випромінювання.

Субота. Традиційно, у страсну суботу освячують великодні кошики. Цього дня згадують лежання Тіла Христа в труні. За церковними книгами, душа Ісуса Христа побувала в пеклі і розповіла там про те, що життя торжествує над смертю.

У ніч перед Великоднем в церквах розпочинаються святкові богослужіння, а дзвін сповіщає про Воскресіння Христове та початок великодньої служби. Якщо в цей період, ви не можете прийти в храм, то опівночі треба запалити свічку з Вербної неділі.

Ранок Великодня розпочинають зі слів "Христос Воскрес!". Після цього вся сім'я повинна сісти за святковий стіл, на якому повинні стояти всі освячені продукти з кошика. Розпочати великодній сніданок варто з паски та свяченого яйця.



Обряди Великодня

Безпосередньо в неділю люди починають вшановувати давні пасхальні традиції, як наприклад, обмін писанками. За повір'ям, Марія Магдалина хотіла сповістити радісну звістку імператору Тиверію про воскресіння Христа, проте до нього без подарунків не впускали. Тож, жінка піднесла звичайне яйце главі держави. Здивувавшись і не повіривши її словам, імператор сказав, що радше те яйце почервоніє, ніж він увірує у Воскресіння Боже. В той самий момент, коли він вимовив це – яйце почервоніло.

Символіка Великоднього кошика

У пасхальний кошик прийнято класти паску, писанки, сир, масло, ковбаси, хрін та сіль. Зазвичай, його прикрашають зеленими гілочками й різноманітними яскравими стрічками.



Великдень у 2021 році

Паску вважають найголовнішим символом Великодня, бо вона символізує Небесне Царство і радість Воскресіння Божого. Яйце також є важливим атрибутом Пасхи, адже воно означає переродження, прихід нового. Сир та масло означають багатство й добробут у християнській родині. М'ясні продукти займають чільне місце у кошику, бо вірять, що це жертва для Бога. Цікавим пасхальним атрибутом є хрін. Здавна українці вважали, що він своєю пекучістю відлякує бідність, нечисту силу й дарує довге життя та гарне здоров'я.