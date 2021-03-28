Песах 2021: що не можна їсти і що забороняється робити у свято

Песах – це свято свободи, встановлене на честь виходу євреїв від рабства з Єгипту. Цей період часу має величезне значення для іудеїв та символізує оновлення світу через звільнення людини. Так, як це дуже важлива подія для євреїв, то для неї є особливі заборони, які стосуються не лише життєдіяльності людей, а й їхнього харчового раціону.

Слово "Песах" з івриту перекладається, як "той, що пройшов повз". У 2021 році свято розпочинається ввечері 27 числа єврейського місяця Нісан і триває 7 днів. Згідно до єврейського календаря, Песах триватиме до 4 квітня.

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Що не можна робити на Песах

У перший та останній день Песаху суворо заборонена будь-яка праця. Інші ж дні тижня теж вважаються святковими й у них дозволено працювати лиш частково.

На Песах не дозволяється сваритись і вступати у конфлікти. Вважають, якщо ви посваритесь з якоюсь людиною на це свято, то більше ніколи з нею не помиритесь.

Не лихословте у період Песаху, інакше ви викажете величезну неповагу до свята й накличете на себе біди.

Перед Песахом у домі потрібно прибратись. На таке велике свято негоже перебувати у брудній оселі.



Песах-2021: що не можна їсти

Що не можна їсти на Песах