Ряд особливих засторог і заборон на Прощену неділю: що не можна робити

Кожне свято церковного календаря має свої правила вшанування. Особливо шановані дні мають відповідно й особливі заборони. Саме таким величним для християн днем є Прощена неділя. Для того, щоб провести це свято з гідністю треба знати перелік речей, які категорично не можна у нього робити.

Прощену неділю у 2021 році віряни святкують 14 березня. Віддавна, основною традицією на це свято є просити пробачення у всіх, перед ким ви відчуваєте вину. Тож, у кожного з нас перед початком Великого посту є чудова можливість позбутися від тягаря на серці. У Прощену неділю варто прийти до церкви, послухати богослужіння і очистити свої думки від поганих помислів.

Цікаво Коли Великий піст 2021: цікава дата початку одної із найважливіших християнських подій року

Як правильно просити вибачення у Прощену неділю

Для того, щоб вибачитись перед людиною у Прощену неділю існують спеціальні фрази. Спочатку кажемо: "Прости мені", а вам дадуть відповідь: "Бог простить, і я прощаю". Натомість коли у вас будуть просити вибачення, ви теж скажете, що прощаєте. Ці репліки створенні для розуміння й усвідомлення щирості. Говорячи їх, ви висловлюєте готовність помиритись з людиною і не тримати на неї зла.



Вибачення на Прощену неділю / Pixabay

Що можна робити на Прощену неділю

На Прощену неділю обов'язково сходіть на Службу Божу.

Пробачте людині, яка у вас вам завинила, навіть якщо вона не просить вибачення. Таким чином ви звільните свою душу від переживань та душевних тривог.

На Прощену неділю необхідно звільнити себе від негативу. Тож, перед початком Великого посту висповідайтесь.

Прийдіть на кладовище до родичів і засвітіть свічку. Поминайте їх молитвою та добрими словами.



На Прощену неділю не можна сваритись / Pixabay

Що не можна робити на Прощену неділю