Ряд особливих засторог і заборон на Прощену неділю: що не можна робити

Джерело:24 канал
Кожне свято церковного календаря має свої правила вшанування. Особливо шановані дні мають відповідно й особливі заборони. Саме таким величним для християн днем є Прощена неділя. Для того, щоб провести це свято з гідністю треба знати перелік речей, які категорично не можна у нього робити.
Прощену неділю у 2021 році віряни святкують 14 березня. Віддавна, основною традицією на це свято є просити пробачення у всіх, перед ким ви відчуваєте вину. Тож, у кожного з нас перед початком Великого посту є чудова можливість позбутися від тягаря на серці. У Прощену неділю варто прийти до церкви, послухати богослужіння і очистити свої думки від поганих помислів.
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Для того, щоб вибачитись перед людиною у Прощену неділю існують спеціальні фрази. Спочатку кажемо: "Прости мені", а вам дадуть відповідь: "Бог простить, і я прощаю". Натомість коли у вас будуть просити вибачення, ви теж скажете, що прощаєте. Ці репліки створенні для розуміння й усвідомлення щирості. Говорячи їх, ви висловлюєте готовність помиритись з людиною і не тримати на неї зла.
Вибачення на Прощену неділю / Pixabay
На Прощену неділю не можна сваритись / Pixabay