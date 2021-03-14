Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день

Великий піст у 2021 році налічує 47 днів. Відомо, що у цей період часу треба дуже прискіпливо ставитись до харчового раціону, адже, за правилами, багато продуктів і страв вживати заборонено. Що ж можна їсти у Великий піст, а від якої їжі потрібно відмовитись, а також про календар харчування на кожен день – читайте в нашому матеріалі.

Дотримання посту є доволі стресовим для організму. Тож, якщо ви наважились на таке рішення то, варто продумати, як харчуватися у цей період, аби отримати користь для душі і тіла, і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю.

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Календар харчування у Великий піст-2021 на кожен день

Перша Семидмиця (15 березня – 21 березня)

15 березня (понеділок) – повне утримання від їжі, суворий піст.

16 березня (вівторок) – дозволяється вживати лише хліб та воду.

17 березня (середа) – сухоїдіння: можна їсти лише сиру їжу, без додавання олії. Дозволяються сіль, сухофрукти, горіхи, мед

18 березня (четвер) – суворий піст, їсти взагалі не можна.

19 березня (п'ятниця) – сухоїдіння, споживання невареної їжі рослинного походження.

20 березня (субота) – дозволяється гаряча рослинна їжа (каші, супи). У страви можна додавати олію.

21 березня (неділя) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії. Можна вживати вино.

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Великий піст 2021: що можна їсти кожен день

Друга Семидмиця (22 березня – 28 березня)

22 березня (понеділок) – сухоїдіння, можна вживати сиру їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі.

23 березня (вівторок) – можна їсти гарячу рослинну їжу без олії.

24 березня (середа) – сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

25 березня (четвер) – дозволяється гаряча рослинна їжа, однак без олії.

26 березня (п'ятниця) – сухоїдіння: сира їжа без олії.

27 березня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа. Можна додавати у страви олію.

28 березня (неділя) – дозволяється вино й варена рослинна їжа з додаванням олії.

Третя Семидмиця (29 березня – 4 квітня)

29 березня (понеділок) – сухоїдіння.

30 березня (вівторок) – дозволяється гаряча рослинна їжа без олії.

31 березня (середа) – сухоїдіння: споживання невареної їжі рослинного походження.

1 квітня (четвер) – дозволяється гаряча рослинна їжа без олії.

2 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.

3 квітня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії.

4 квітня (неділя) – дозволяється вино й варена рослинна їжа з додаванням олії.



Великий піст 2021​: меню

Четверта Семидмиця (5 квітня – ​11 квітня)

5 квітня (понеділок) – сухоїдіння, споживання сирої їжі: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти.

6 квітня (вівторок) – дозволяється гаряча їжа без олії.

7 квітня (середа) – сира їжа без олії: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі.

8 квітня (четвер) – дозволяється гаряча їжа без олії.

9 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.

10 квітня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії.

11 квітня (неділя) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії. Можна пити вино.

П'ята Семидмиця( 12 квітня – 18 квітня)

12 квітня (понеділок) – сухоїдіння.

13 квітня (вівторок) – дозволяється варена рослинна їжа без олії.

14 квітня (середа) – сухоїдіння.

15 квітня (четвер) – можна їсти гарячу рослинну їжа без олії.

16 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.

17 квітня (субота) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії.

18 квітня (неділя) – дозволяється варена рослинна їжа з додаванням олії. Можна пити вино.

Шоста Семидмиця ( 19 квітня – 25 квітня)

19 квітня (понеділок) – сухоїдіння.

20 квітня (вівторок) – дозволяється варена рослинна їжа без олії.

21 квітня (середа) – сухоїдіння: споживання невареної їжі рослинного походження.

22 квітня (четвер) – дозволяється гаряча рослинна їжа без олії.

23 квітня (п'ятниця) – сухоїдіння.

24 квітня (субота) – Лазарева субота, можна дозволити собі з'їсти рибну ікру й гарячу їжу з додаванням олії.

25 квітня (неділя) – Вербна неділя, дозволяється їсти страви з риби та морепродукти.



Великий піст 2021: календар харчування на кожен день

Страсна Семидмиця (26 квітня – 1 травня)

26 квітня (понеділок) – сухоїдіння: споживання сирої їжі рослинного походження.

27 квітня (вівторок) – сухоїдіння. Можна вживати: хліб, воду, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

28 квітня (середа) – сухоїдіння.

29 квітня (четвер) – сухоїдіння.

30 квітня (п'ятниця) – повне утримання від їжі.

1 травня (субота) – сухоїдіння. Однак, краще також утриматись від їжі.

2 травня (неділя) – Пасха Господня.

Великий піст 2021: що можна їсти

Страви під час дотримання посту необов'язково мають бути несмачними й "нудними". Навіть у цей період раціон можна зробити різноманітним, однак треба брати до уваги всі правила. У піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженою їжею. Віддайте перевагу вареній чи приготованій на паровій бані їжі.

Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені, вони повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Про фрукти також не потрібно забувати. З них можна їсти яблука, гранат, банани і цитрусові.



Що можна їсти на Великий піст

Каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.

Якщо ви включите у свій раціон рослинний білок, то ваш організм анітрохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься у баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.