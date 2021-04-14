14 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У 2021 році 14 квітня відзначають день святої Марії Єгипетської. У народі свята вважається зразком покаяння та покори. До Марії Єгипетської моляться, аби вона захистила від псування господарство.

Іменини сьогодні святкує Марія.

Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день

Прикмети 14 квітня

  • Зоряне і ясне небо 14 квітня – буде багатий урожай.
  • Якщо худоба у цей день дуже кричить – скоро буде негода.
  • Під час заходу сонця видно блискавку – вранці буде дощ.
  • Великий паводок 14 квітня – риба гарно клюватиме.
  • Гроза в цей день – літо буде спекотним.


14 квітня – яке сьогодні свято

Що не можна робити 14 квітня

  • На Марії Єгипетської не варто надовго залишати дім.
  • Прикмети віщують, що 14 квітня краще не робити жодних змін іміджу.
  • Сьогодні уникайте порад від малознайомих людей.
  • Не можна лихословити.